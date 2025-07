Fratelli d’Italia in campo Annunciata la squadra per le elezioni regionali

di Serena Convertino AREZZO Una squadra di amministratori. E’ quella presentata alle elezioni regionali di ottobre da Fratelli d’Italia. A rompere gli indugi è la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale del partito che ha reso ufficiale la candidatura del consigliere regionale uscente Gabriele Veneri, individuato come capolista, insieme a Stefania Franceschini, assessore a Castiglion Fiorentino (appena approdata nelle file meloniane), Giovanna Carlettini, battagliera assessore, Laura Chieli, consigliera a Sansepolcro, Francesco Lucacci, consigliere comunale e provinciale a Palazzo Cavallo, Lorenzo Allegrucci, assessore a Montevarchi e Roberto Santi, dirigente scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fratelli d’Italia in campo. Annunciata la squadra per le elezioni regionali

