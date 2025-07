Fratelli d’Italia all’attacco di Matteo | Avrà mani pulite ma occhi bendati

SENIGALLIA (Ancona) L’iniziativa era ‘ Spazio Made in Italy – Politica e societĂ civile a confronto ’, uno degli approfondimenti itineranti di Fratelli d’Italia, che proseguirĂ anche oggi al Finis Africae di Senigallia. Inaugurata, ieri, dall’intervista al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dinanzi ai big nazionali di Fdi e amministratori locali, imprenditori e rappresentanti del mondo produttivo. Ma alla luce dell’inchiesta su Affidopoli che coinvogle Matteo Ricci, l’argomento è diventato indirettamente protagonista. Il responsabile dell’organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli e il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami hanno da un lato ribadito la ‘linea acquaroliana’ del "non ci interessa, noi guardiamo ai nostri programmi" (il senso delle parole del governatore l’altra sera a Pesaro), ma in realtĂ qualcosa poi è emerso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

