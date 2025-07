Franco Carboni vuole essere protagonista | L’Empoli era la squadra che cercavo

di Simone Cioni EMPOLI Messosi in mostra nella Primavera dell’Inter, come il fratello Valentin, Franco Carboni nelle ultime tre stagioni ha fatto esperienza con il calcio dei ‘grandi’, soprattutto proprio nel campionato di Serie B che si appresta ad affrontare nuovamente con l’ Empoli: 13 presenze a Cagliari nella stagione 2022-’23 e 19 alla Ternana in quella successiva. Nell’ultima annata, invece, ha trovato pochissimo spazio a Venezia in A. "L’anno scorso a livello di minutaggio non è stato quello che mi aspettavo, però penso che sia stata un’esperienza che mi ha fatto comunque crescere sotto tanti aspetti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Franco Carboni vuole essere protagonista: "L’Empoli era la squadra che cercavo"

