Francia Le Pen dà l’avviso di sfratto al governo Bayrou | Legge finanziaria è ingiusta e iniqua

Avviso di sfratto al governo Bayrou da Marine Le Pen e la Francia potrebbe ritrovarsi a breve con l’ennesima crisi dopo le elezioni anticipate volute da Macron il 2024. La leader del Rassemblement National ha fortemente criticato la legge di bilancio illustrata dal premier. L’attacco di Le Pen a Bayrou. La leader del Rassemblement National Marine Le Pen ha criticato duramente il progetto di legge di bilancio per il 2026 presentato dal primo ministro francese Bayrou, definendolo “un’epurazione fiscale e sociale” che aggrava le disuguaglianze. In una lettera inviata ieri a Bayrou, la leader del Rn denuncia la mancanza di consultazioni politiche e accusa il governo di portare avanti misur e “draconiane” che colpiscono “Le famiglie giĂ indebolite dalla crisi economica”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Francia, Le Pen dĂ l’avviso di sfratto al governo Bayrou: “Legge finanziaria è ingiusta e iniqua”

Francia: falliscono i colloqui sulla riforma delle pensioni in stallo, Bayrou vicino al tracollo - Crisi del Governo Bayrou e la Riforma delle Pensioni. Il governo del premier francese François Bayrou è vicino al collasso dopo il fallimento dei colloqui sulla riforma delle pensioni, con la sinistra che spinge per una mozione di sfiducia e l’estrema destra in posizione decisiva.

Francia nel caos, il 56% dei cittadini vuole la sfiducia al governo Bayrou: cresce la pressione su Macron per nuove elezioni - La tregua politica in Francia seguita alle elezioni legislative anticipate del luglio 2024 sembra ormai destinata a concludersi.

Francia verso l'austerità , Bayrou: "Il Paese lavorerà il lunedì di Pasqua e l'8 maggio, 44 mld € di tagli per risanare spesa pubblica" - L'annuncio del primo ministro francese mentre Macron aumenta per 6,5 mld € in più per le armi nei prossimi due anni La Francia verso l'austerità .

