Francesco è scomparso | nessuna notizia da giorni l' appello disperato dei familiari

Non si hanno più notizie di lui da lunedì mattina. Francesco Azzini, 54 anni, residente a Pontevico, è uscito di casa in bicicletta e da allora è sparito nel nulla. I familiari sono comprensibilmente preoccupati e hanno lanciato un appello sui social, condiviso anche da amici e conoscenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

