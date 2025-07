Franceschini al Senato manda messaggi ai pm | Pronti a fare la battaglia contro la riforma Nordio ma fermatevi

Il Pd manda messaggi ai magistrati. E lo fa, come riporta Il Corriere della Sera, con Dario Franceschini, uno degli uomini più influenti e allo stesso tempo più silenti del partito. Il quotidiano di via Solferino analizza l’intervento al Senato dell’ex ministro della Cultura dopo le inchieste di Milano e Pesaro. Le parole di Franceschini. Al Senato – scrive Il Corriere- Dario Franceschini non ha parlato al governo, si è rivolto ai magistrati. È raro che l’ex ministro della Cultura intervenga in Aula, ma c’è un motivo se l’ha ritenuto necessario. Proprio mentre le Camere votavano la separazione delle carriere, il Pd era finito al centro di un’attenzione particolare da parte delle procure di mezza Italia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

