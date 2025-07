Fragagnano accusa | aggrediti una donna e il suo compagno Misure cautelari per tre di cui uno in carcere Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata del 24 luglio u.s., i Carabinieri della Stazione di Fragagnano hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Taranto nei confronti di tre uomini del luogo, di etĂ compresa tra i 20 e i 30 anni, presunti responsabili a vario titolo dei reati di lesioni personali aggravate in concorso, violenza privata e danneggiamento. Il provvedimento trae origine da un’articolata attivitĂ d’indagine svolta dai militari dell’Arma sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto a seguito di una querela presentata dalle persone offese, che aveva consentito di far luce su un episodio di violenza avvenuto la sera del 7 luglio scorso all’interno di una pizzeria del centro cittadino. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Fragagnano, accusa: aggrediti una donna e il suo compagno. Misure cautelari per tre di cui uno in carcere Carabinieri

