E’ vivo l’interesse e la preoccupazione per gli ipotizzati insediamenti di impianti agrifotovoltaici. In settimana la proliferazione di richieste è finita anche all’attenzione nazionale grazie a una puntata del network La 7. Il presidente di Terra Argenta e il sindaco tengono desta l’attenzione, anche l’opposizione tiene accese le luce sul tema. Come il capogruppo di Fratelli d’Italia, Nicola Fanini, con particolare riferimento alla frazione di Bando: "Prendiamo atto dell’azione che l’ amministrazione comunale ha deciso di intraprendere riguardo ai nuovi insediamenti di impianti agrivoltaici a Bando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Fotovoltaico, un ritardo colpevole. Le richieste arrivano anni prima"