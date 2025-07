FOTO | In provincia di Frosinone spunta un manifesto funebre per Hulk Hogan

Un tributo decisamente insolito per Hulk Hogan arriva dalla provincia di Frosinone, dove è apparso un vero e proprio manifesto funebre dedicato alla leggenda del wrestling scomparsa giovedì. L’immagine, segnalata dall’utente Francesco Paris di Zona Wrestling, mostra un classico necrologio italiano affisso per le strade, completo di foto di Hulk Hogan in smoking e tutti i dettagli tipici di questi annunci. I dettagli del manifesto. Il manifesto riporta: “Il giorno 25 Luglio in Clearwater, FLORIDA (USA) all’etĂ di anni 71 è venuto a mancare il caro TERRY BOLLEA “HULK HOGAN” ONORANZE FUNEBRI SANTA MARIA TORRICE LUGLIO 2025? Il manifesto, che porta il nome dell’agenzia di onoranze funebri Santa Maria di Torrice, rappresenta un curioso esempio di come la popolaritĂ di Hogan abbia varcato i confini nazionali. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - FOTO: In provincia di Frosinone spunta un manifesto funebre per Hulk Hogan

In questa notizia si parla di: provincia - frosinone - manifesto - funebre

Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 17 e domenica 18 maggio - Un fine settimana ricco di eventi per tutti i gusti, per grandi, famiglie e bambini. Seguite i nostri consigli! "Libri di primavera" Â Torna anche per il 2025 la rassegna letteraria "Libri di Primavera" ad Arce.

Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 17 e domenica 18 maggio - Un fine settimana ricco di eventi per tutti i gusti, per grandi, famiglie e bambini. Seguite i nostri consigli! "Libri di primavera" Â Torna anche per il 2025 la rassegna letteraria "Libri di Primavera" ad Arce.

Tra dieci anni la provincia di Frosinone perderĂ piĂą di trentamila lavoratori - Tra dieci anni la provincia di Frosinone perderĂ 30mila lavoratori nella fascia d'etĂ tra i 15 e i 64 anni.

ONORANZE FUNEBRI LA FRUSINATE Via Marittima, 299, Frosinone 0775251719 Vai su Facebook

Neonato morto in vacanza in Puglia, oggi l'ultimo saluto a Michael; Anagni/Frosinone: improvvisa morte di Paolo Mastronardi, responsabile di Enasc/Unsic; Soffoca con una fetta di prosciutto e muore: oggi i funerali di Angelo Vitale a Sora.

Manifesto funebre del sindaco di Lardirago: “E’ morta la politica ... - Un ironico "manifesto funebre" nel quale si annuncia la morte della "politica del territorio". laprovinciapavese.gelocal.it scrive

"Muore la politica del territorio". La protesta del sindaco per le ... - Un ironico "manifesto funebre" nel quale si annuncia la morte della "politica del territorio". Secondo ilgiornale.it