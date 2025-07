Forza Italia nuovo colpo nel mercato dei consiglieri regionali | entra Cesana E gli azzurri ora pensano al rimpasto

Milano, 26 luglio 2025 – E quattro. Dopo Ivan Rota, Giuseppe Licata e Jacopo Dozio anche Marisa Cesana, consigliera regionale eletta nel 2023 con Lombardia Ideale, la lista del governatore Attilio Fontana, ha deciso di aderire a Forza Italia. Lo annuncia il coordinatore lombardo dei forzisti, Alessandro Sorte, sottolineando il peso del partito nell’Aula del Pirellone: “ Non si arresta la crescita di Forza Italia in Lombardia. Il nostro gruppo al Pirellone si rinforza ancora e può ora contare su dieci consiglieri, quattro in più rispetto al momento delle elezioni. Nelle prossime settimane ci saranno altre adesioni importanti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Forza Italia, nuovo “colpo” nel mercato dei consiglieri regionali: entra Cesana. E gli azzurri ora pensano al rimpasto

