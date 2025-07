Forza Italia cambia pelle | La base scelga i dirigenti È la linea dei Berlusconi

La sollecitazione è arrivata direttamente dagli eredi del fondatore, Pier Silvio e Marina Berlusconi, convinti che Forza Italia debba cambiare marcia e rinnovarsi. Così ieri, per la prima volta, gli azzurri hanno deciso di aprirsi al percorso democratico, che sarà segnato da congressi regionali, e in ogni regione il segretario locale sarà eletto dalla base. Inoltre per votare al Congresso nazionale, servirà essere stati tesserati nei due anni precedenti. Antonio Tajani ha portato queste modifiche statutarie al consiglio nazionale ottenendo l’approvazione unanime per avere "più politica, più sostanza e meno pettegolezzi", ed "evitare" il fenomeno dei "signori delle tessere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Forza Italia cambia pelle: "La base scelga i dirigenti". È la linea dei Berlusconi

forza - italia - base - berlusconi

Carpi ridiscute la revoca della cittadinanza a Mussolini, questa volta la propone Forza Italia - Tre anni fa, durante la passata consigliatura, fece abbastanza rumore l'esito della votazione del Consiglio Comunale di Carpi sulla revoca alla cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - FRIULI VENEZIA GIULIA - Ora è ufficiale. Si è aperta ieri (18 maggio) nel corso della verifica di maggioranza, la crisi politica nel centrodestra che governa la Regione.

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica - La frase che conta è il riferimento anagrafico. «Io ho 56 anni, mio padre è entrato in politica a 58», dice Pier Silvio Berlusconi, e dunque: due anni di tempo per un possibile bis, perfetta.

