Fortitudo idee chiare Attesa per il calendario

Ancora 4 giorni di attesa e poi sarà calendario di serie A2 20252026, quello più atteso dalla Fortitudo di coach Attilio Caja. Un 30 luglio che è quello che traccerà la strada verso la serie A: il primo obiettivo del club del presidente Stefano Tedeschi, che dal primo giorno del suo insediamento non ha mai fatto segreto del traguardo che intende raggiungere. Sfiorato di un nonnulla al primo mirabolante round (finale persa contro Trapani), visto allontanarsi nell’ultima complicatissima stagione segnata da infortuni, cambi di panchina e addii al vetriolo, fino ai giorni nostri. Quelli che precedono l’inizio delle attività di squadra (4-5 agosto, col reintegro di capitan Matteo Fantinelli che dovrebbe arrivare attorno al 20, di rientro dall’operazione per guarire dalla pubalgia degli ultimi mesi) e che, curriculum vitae alla mano, ne farebbero una protesi del tecnico pavese, alla sua terza panchina bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fortitudo, idee chiare. Attesa per il calendario

In questa notizia si parla di: fortitudo - attesa - calendario - idee

Flavio Portaluppi nuovo general manager della Fortitudo: attesa l'ufficialità - E’ fatta, manca l’ufficialità da parte della Fortitudo, attesa tra oggi o al massimo domani, ma Flavio Portaluppi sarà il nuovo general manager della Fortitudo con mansioni da subito operative e di mercato.

Sorokas al centro della Fortitudo. Attesa per Mazzola e Moretti - Paulius Sorokas, Valerio Mazzola e Samuele Moretti, la Fortitudo chiude il roster. A meno di un mese dall’inizio della preparazione, raduno in programma il 5 agosto, la società di Stefano Tedeschi ha completato la rosa della squadra.

Fortitudo, idee chiare. Attesa per il calendario.

Fortitudo, idee chiare. Attesa per il calendario - Ancora 4 giorni di attesa e poi sarà calendario di serie A2 2025/2026, quello più atteso dalla Fortitudo di coach Attilio Caja. ilrestodelcarlino.it scrive

Fortitudo, zero fretta sul mercato. Un milione il budget di Portaluppi - In attesa della coppia straniera, ’Save the Best for Last’ oppure un più italico lasciamo il meglio alla fine, la Fortitudo continua a muoversi sul mercato nazionale alla ... Da ilrestodelcarlino.it