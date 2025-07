Forte caldo causa guasti alle linee elettriche | disagi per decine di famiglie

BRINDISI - Caldo e disagi, il vero leitmotiv segno dell’estate 2025. Ne sanno qualcosa decine di famiglie in Contrada Schiavone, al quartiere Sant'Elia di Brindisi. Dalle ore 19 di ieri, 25 luglio, i residenti vivono il forte disagio della mancanza di corrente. Un problema che segue a una serie. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

