Formula1Belgio | Verstappen vince Sprint

12.38 Max Verstappen piazza la stoccata nella gara Sprint in Belgio. Il quattro volte campione del mondo brucia il leader iridato Oscar Piastri, partito in pole accanto a lui. L'olandese della Red Bull stacca l'australiano della McLaren di 753 millesimi.Terza piazza per l'altra McLaren di Lando Norris che beffa il ferrarista Charles Leclerc. Seguono Ocon, Sainz, Bearman, Hadjar, Bortoleto e Lawson. Delusione per l'altra rossa di Lewis Hamilton, solo 15ma. Alle 16 le qualifiche per il Gp, in programma domenica alle 15. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: verstappen - belgio - sprint - formula1

F1, GP Belgio 2025. Il duello iridato Piastri-Norris unico tema forte rimasto. Ferrari e Verstappen ormai in secondo piano - Il Mondiale di Formula 1 riparte dopo due inusuali settimane di pausa. Il weekend del 25-27 luglio sarà però intenso, poiché prevede al suo interno anche una Sprint.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Verstappen precede le McLaren, la Ferrari lavora sulla SF-25 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Leclerc si rilancia, migliora in ogni settore ed è primo!!!!!! 1:44.

LIVE F1, GP Belgio 2025 in DIRETTA: Leclerc in vetta davanti a Verstappen e McLaren, 6° Hamilton - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 Davvero impressionante il T2 delle McLaren che sfruttano il carico aerodinamico nel tratto misto.

Oscar #Piastri conquista la pole position nelle qualifiche sprint del GP Belgio seguito da #Verstappen e #Norris. Quarto #Leclerc, abisso per #Hamilton e #Antonelli Link dell'articolo nel primo commento Foto -X: McLarenF1 #F1 #formula1 #ferrari #mcla Vai su X

La #SprintRace del GP del Belgio scatterà domani, sabato 26 luglio, alle 12:00 italiane. 15 giri previsti per un totale di 100 km. La #griglia di partenza provvisoria. #f1 #formula1 #f12025 #formula1it #formulauno #newsf1 #BelgianGp Vai su Facebook

F1 GP Belgio, la diretta live della sprint race; Verstappen fenomenale a Spa: magia su Piastri, la Sprint è di Max. Ferrari, Leclerc non basta; F1 GP Belgio LIVE, Verstappen vince la gara sprint: Leclerc quarto, l'orario TV delle qualifiche.

Formula 1, Verstappen vince la gara sprint in Belgio. Quarto Leclerc - Max Verstappen ha vinto la gara sprint del Gran Premio del Belgio e ha dato il via alla grande all'era post Christian Horner della Red Bull. Lo riporta tg.la7.it

Formula 1, Gp Belgio: Verstappen vince gara sprint a Spa, Leclerc quarto - Partito dalla prima fila, ha preceduto il poleman Oscar Piastri e l'altra McLaren di Lando Norris. Come scrive tg24.sky.it