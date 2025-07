Formula 1 Verstappen vince la gara sprint in Belgio Leclerc quarto

Max Verstappen su Red Bull ha vinto la gara sprint del Gran premio del Belgio di Formula 1. L'olandese, partito dalla prima fila, ha preceduto il poleman, Oscar Piastri, e l'altra McLaren di. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Formula 1, Verstappen vince la gara sprint in Belgio. Leclerc quarto

