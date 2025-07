Formula 1 Vasseur | Buon giro di Leclerc Ci sono margini di miglioramento

Vasseur ha analizzato le qualifiche della gara sprint del Gran Premio del Belgio: bene Leclerc, male Hamilton Frédéric Vasseur, Team Principal della Ferrari, ha commentato con particolare ottimismo la giornata di venerdì che ha visto Charles Leclerc piazzarsi al quarto posto per quanto riguarda le qualifiche della gara Sprint del Gran Premio del Belgio. È andata decisamente peggio a Lewis Hamilton, fuori già dalla prima fase della sessione (18° posto). A piazzarsi sul podio virtuale ci sono senza troppe sorprese le due McLaren e Verstappen, precisamente in prima posizione Piastri, seguito dall’olandese e infine Norris. 🔗 Leggi su Sportface.it

Ferrari, Hamilton e Leclerc hanno un’utilitaria. Le uniche certezze sono loro, non Elkann, non Vasseur (Turrini) - La situazione della Ferrari è quella che è: dopo sei Gran Premi disputati, il team di Maranello – a secco di titoli dal lontano 2008 – ha racimolato soltanto 94 punti (152 in meno della McLaren capolista!) e versa in una situazione di sconforto totale.

Fanno vedere a Vasseur il video di Leclerc che demolisce il progetto Ferrari: reazione impacciata - A Imola va in scena il peggior weekend stagionale della Ferrari: fuori entrambe le SF-25 in Q2, Leclerc attacca duramente il progetto tecnico, Vasseur replica in diretta ma non si assume tutte le responsabilità .

Ferrari in crisi a Imola: Leclerc e Vasseur chiedono scusa ai tifosi - La peggiore Ferrari di sempre. A Imola sicuro, ma temo anche in generale. Una Apocalisse Rossa. La gente che arrotola le bandiere e se ne va senza nemmeno aspettare la pole di Piastri.

Vasseur: "Penso che Charles abbia fatto un buon giro. abbiamo faticato all'inizio del giro ma poi siamo tornati sulla scia di Verstappen. Credo che Max sia più aggressivo sulla qualifica che sulla gara vedremo domani. Però è vero che Piastri è dall'inizio del w

Fred Vasseur analizza la qualifica Sprint della Ferrari, con Leclerc 4° e Hamilton 18°: "Charles ha fatto un buon giro, siamo sulla scia di Verstappen.

Il team principal della Ferrari fa il punto della situazione in Ferrari dopo la qualifica sprint che ha visto la clamorosa eliminazione di Hamilton: "Era più veloce di Leclerc prima di perdere il cont ...