Formula 1 oggi gara Sprint e qualifiche del Gp Belgio | orari e dove vederle in tv

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, sabato 26 luglio, sul circuito di Spa va in scena la gara Sprint e le qualifiche del Gp del Belgio, in programma domani, domenica 27 luglio – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming. Si riparte dal dominio McLaren e dalla doppietta Norris-Piastri nel Gp . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Formula 1, Gp Imola: dalle prove libere alla gara, orario e dove vederlo - (Adnkronos) – La Formula 1 torna in Italia con il Gran Premio di Imola. Da venerdì 16 maggio a domenica 18 maggio il Circus fa tappa in Emilia Romagna per il primo appuntamento europeo della stagione.

F1, gli appuntamenti di domani a Spa : 11:15 - 12:00 Pre Gara Sprint 12:00 - 12:30 Gara Sprint (anche su TV8) 12:30 - 13:20 Post Gara Sprint 15:30 - 16:00 Pre Qualifiche 16:00 - 17:00 Qualifiche (anche su TV8) 17:00 - 17:45 Post Qualifiche 17:45 - 18:15 Vai su X

