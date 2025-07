Formula 1 Gp Belgio 2025 | Verstappen vince sprint Domani la gara | orari e dove vederla

Max Verstappen trionfa nella Sprint Race a Spa, nel Gp del Belgio 2025 di Formula 1. Il pilota olandese al traguardo ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Male Lewis Hamilton, giunto 15esimo, che durante la gara si è piĂą volte lamentato del posteriore della sua monoposto. Per Verstappen si tratta della 12esima vittoria su 21 in una Sprint. Verstappen: “Sfruttata l’opportunitĂ in partenza”. “Sapevo che in partenza si sarebbe presentata un’opportunitĂ e l’abbiamo sfruttata”. Così Max Verstappen in conferenza stampa dopo aver vinto la Sprint Race al Gp del Belgio davanti a Piastri e a Norris. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Formula 1, Gp Belgio 2025: Verstappen vince sprint. Domani la gara: orari e dove vederla

