Formuala 1 Verstappen trionfa nella Sprint Race | flop-Hamilton

Max Verstappen trionfa nella Sprint Race a Spa. Il pilota olandese al traguardo ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Male Lewis Hamilton, giunto 15esimo, che durante la gara si è più volte lamentato del posteriore della sua monoposto. Per Verstappen si tratta della 12esima vittoria su 21 in una Sprint. "Ha funzionato tutto molto bene, ho sfruttato l'unica opportunità che potevo avere contro le McLaren. Non potevo commettere grossi errori, nonostante il bloccaggio sono andato bene. La vittoria qui, anche se solo nella sprint, conta tanto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Formuala 1, Verstappen trionfa nella Sprint Race: flop-Hamilton

In questa notizia si parla di: verstappen - sprint - trionfa - race

Verstappen si scontra con Kimi Antonelli ai box nella Sprint Race: cosa è successo a Miami - Per la prima volta in nove anni Verstappen finisce una gara senza prendere punti: penalizzato dall'errore della Red Bull, cosa è successo con Kimi Antonelli durante la Sprint Race.

Cosa è successo a Kimi Antonelli nella Sprint di Miami: inesperto in partenza, poi danneggiato da Verstappen - Kimi Antonelli è scattato dalla pole position nella Sprint Race del GP di Miami, la cui partenza è stata ritardata a causa dell’acquazzone che ha colpito la località statunitense e che aveva portato anche all’incidente di Charles Leclerc durante il giro di formazione.

Verstappen in pole a Miami, a Norris la sprint. Sabato complicato per la Ferrari - MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Max Verstappen in pole position nel Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

#F1, Max #Verstappen domina e trionfa la sprint race del GP di Belgio https://oggisportnotizie.it/2025/07/sprint-race-spa-verstappen-piastri-norris/… Vai su X

FORMULA 2, SILVERSTONE: UN GRANDE LEONARDO FORNAROLI TRIONFA NELLA SPRINT RACE! Leonardo Fornaroli ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 2 nella Sprint Race di Silverstone, completando una prestazione impeccabile che lo h Vai su Facebook

F1 Gp Belgio a Spa: la Sprint Race in diretta. Verstappen vince davanti a Piastri e Norris. Leclerc quarto, Hamilton 15° si lamenta della macchina; Verstappen trionfa nella Sprint Race del GP del Belgio, Leclerc quarto; Formula 1, Gp Belgio 2025: Verstappen vince sprint. Domani la gara: orari e dove vederla.

Formula 1, Gp Belgio 2025: Verstappen vince sprint. Domani la gara: orari e dove vederla - Max Verstappen trionfa nella Sprint Race a Spa, nel Gp del Belgio 2025 di Formula 1. Come scrive msn.com

Verstappen vince la Sprint in Belgio, Leclerc quarto - FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista il successo nella Sprint Race del Gran Premio del Belgio 2025 di Formula 1. Riporta iltempo.it