Nel cuore di Forbidden Fruit torna un antico segreto: il tradimento dei genitori di Alihan rischia di spezzare l’amore nascente con Zeynep. Scopri i dettagli shock nelle prossime puntate. Negli episodi in arrivo di Forbidden Fruit la storia di Alihan emerge piano piano, e la sua infanzia tormentata diventa la chiave per comprendere le tensioni del presente. L’imprenditore, che fino a ieri sembrava inarrestabile, adesso si ritrova intrappolato dentro sé stesso, in un conflitto interiore che pesa come un macigno. Nonostante i sentimenti per Zeynep stiano sbocciando, Alihan sceglie di allontanarsi, spinto da fantasmi mai sopiti. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Forbidden Fruit Anticipazioni Turche: La Famiglia Di Alihan Nasconde Un Segreto!