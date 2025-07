Fonti ' l' Ue frena sulla web tax per l' intesa con gli Usa'

Di fronte alle pressioni di Washington a tutela delle Big Tech, l'ipotesi di una digital tax europea sembra per ora essere stata messa in stand-by nel quadro dei negoziati sui dazi tra le due sponde dell'Atlantico. E' quanto si apprende da fonti vicine alle trattative a Bruxelles. Resta invece intatta la linea rossa sulla legge gemella Digital services act-Digital markets act (Dsa-Dma), i due pilastri normativi che impongono regole più severe su contenuti, trasparenza e concorrenza per i colossi del web, particolarmente sgradite all'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fonti, 'l'Ue frena sulla web tax per l'intesa con gli Usa'

