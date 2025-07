Fontana bagno di gioia Il ruggito della Vittoria | Una giornata d’oro Ai Mondiali per stupire

Il chiarore degli occhi è naturale, nello sguardo di Vittoria Fontana. Guardano l’orizzonte scorgendo finalmente un cielo azzurro, oltre il grigio di intoppi e infortuni. Nel riflesso c’è il colore dell’ oro conquistato alle Universiadi due giorni fa, sui 200 metri a Bochum (Germania), in una gara vinta con le sue caratteristiche. Una progressione costante chiusa col personal best di 22.79. "In generale sono cauta in partenza, essendo alta prediligo il lanciato, per cui vengo fuori dopo la curva - racconta la velocista di Gallarate -. Mi sentivo bene giĂ dalla semifinale, dove ho gestito le forze perchĂ© da tanti anni non faccio tre turni di gare, a causa dei vari infortuni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

