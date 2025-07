PISTOIA "Il rammarico per non aver potuto utilizzare il Padiglione di ex Radiologia nel complesso del ’Ceppo’ è condiviso da tutti noi, ma la posta in gioco era alta e ben concreti erano i rischi di perdere il finanziamento: in questi casi, però, la politica con la "p" minuscola dovrebbe fare un passo indietro in campo sanitario e socio assistenziale". Dopo la notizia diffusa da "La Nazione" a seguito delle dichiarazioni rilasciate dalla capogruppo di Civici e Riformisti in consiglio comunale, Tina Nuti, sul mancato utilizzo dei fondi Pnrr per la ristrutturazione e l’arrivo di alloggi per anziani non autosufficienti e la stazione di posta in piazza San Lorenzo, è arrivata la pronta replica della presidente della Società della Salute, Anna Maria Celesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fondi Pnrr a rischio: "Prima i servizi, poi la sede"