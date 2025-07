Folle evasione va in cella Raggiunge la ex e minaccia l’Arma con coltello e siringa

Quando giovedì sera i carabinieri del Radiomobile, poi coadiuvati dal colleghi della Compagnia, sono andati a Russi ad arrestarlo a seguito della revoca della precedente detenzione domiciliare a causa di un’ evasione, ha impugnato un coltello da cucina in una mano e nell’altra una siringa intrisa di sangue tentando di avventarsi contro i militari. Ma è stato bloccato e disarmato anche con l’ausilio del taser. Protagonista dell’accaduto, è un 47enne già noto alle forze dell’ordine evaso da due settimane con conseguente revoca del beneficio che a suo tempo gli aveva concesso il tribunale della Sorveglianza di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Folle evasione, va in cella. Raggiunge la ex e minaccia l’Arma con coltello e siringa

