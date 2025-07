Folkstone tributo ai Queen birra artigianale e tante feste | il week-end in provincia

Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano i Folkstone a Malpaga Sounds, BeerGhèm – Il festival dei birrifici artigianali a San Pellegrino, il Festival del gluten free all’estivo Spritz&Burger di Albino, il tributo agli 883 (sabato) e il tributo ai Queen con I Vipers (domenica) al Sottozero Summer Festival di Bagnatica, Borgo diVino a Lovere e tante feste. Da annotare, inoltre, Alzano Summer Festival, Abbazia in festa ad Albino, Festivalmen ad Almenno San Salvatore, la sagra del pesce a Ponte Giurino, il festival della carbonara e della cucina romana a Clusone, il tributo ai Nomadi a Gandino, la festa della solidarietà a Gorle, Libera la Festa a Osio Sopra, Birretta a Rovetta, le notti bianche a Ponte San Pietro e a Sant’Omobono Terme, Cornalita in festa con i suoi tradizionali casoncelli a San Giovanni Bianco e altro ancora. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

