FOCUS – SUMMER | Luciano Buonfiglio | dallo sport olimpico alla guida del CONI

Luciano Buonfiglio, ex atleta olimpico e presidente storico della Federazione Italiana Canoa e Kayak, racconta il suo incredibile viaggio: dallo sport vissuto sul campo alla guida del CONI. Con oltre 20 anni di leadership, ha trasformato la FICK in un modello di gestione efficiente, con oltre 20.000 tesserati e medaglie olimpiche conquistate. Ora, eletto alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, guarda al futuro con ambizione verso Milano-Cortina 2026 e Los Angeles 2028. Scopri la sua visione per una nuova generazione di atleti. #LucianoBuonfiglio #CONI #CanoaKayak #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #SportItaliano #LeadershipSportiva #FOCUSSummer #AliceLiverani #IntervistaEsclusiva Conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS – SUMMER | Luciano Buonfiglio: dallo sport olimpico alla guida del CONI

In questa notizia si parla di: guida - olimpico - luciano - buonfiglio

Guida contromano allo Stadio Olimpico, i vigili urbani lo fermano con 11 dosi di cocaina - Undici dosi di cocaina è quanto trovato dagli agenti durante la perquisizione di un 20enne. guidava contromano allo Stadio Olimpico, è stato arrestato.

Leggenda Bellandi, dopo l’oro olimpico il mondiale di judo: "Mi guida la fede" - La bresciana della Guardia di Finanza firma un’impresa mai riuscita prima nel judo azzurro: vincere il Mondiale meno di un anno dopo l’oro olimpico: "Il segreto? Il lavoro e la capacità di sognare.

La ex nuotatrice e campionessa olimpica, diventa la prima donna alla guida del Comitato Olimpico Internazionale. Tra le sue priorità : nuove regole per la partecipazione delle atlete transgender e un equilibrio tra inclusione e equità - N uovo volto alla guida del CIO: il 23 giugno 2025, nella sede del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna, è andato in scena un passaggio di consegne che segna un punto di svolta nella storia dello sport globale.

FOCUS – SUMMER | Luciano Buonfiglio: dallo sport olimpico alla guida del CONI; Luciano Buonfiglio, il primo napoletano alla guida del comitato olimpico; Coni, Luciano Buonfiglio è il nuovo presidente. E' il primo napoletano alla guida del Comitato olimpico italiano.

Luciano Buonfiglio, il primo napoletano alla guida del comitato olimpico - La data da segnare con il circoletto rosso è quella del 9 luglio quando il Posillipo, il suo Posillipo, festeggerà i primi 100 anni di vita. Da ilmattino.it

Luciano Buonfiglio, per la prima volta un napoletano alla guida del ... - Luciano Buonfiglio, eletto oggi nuovo numero uno dello sport italiano con 47 voti favorevoli contro i 34 dell ... ansa.it scrive