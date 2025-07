Firmato il patto per la sicurezza Focus su movida spaccio e degrado

Attenzionare il centro storico, le aree in prossimità dei plessi scolastici e le zone periferiche e dismesse. Monitorare le aree adiacenti ai locali notturni del centro e della zona litoranea, potenzialmente coinvolte in fenomeni di disturbo della quiete pubblica e spaccio di sostanze stupefacenti, la frazione balneare di Marinella e i principali assi commerciali. Questi gli obiettivi del Patto per l'attuazione della sicurezza urbana, recentemente sottoscritto dal sindaco Cristina Ponzanelli e dal prefetto Andrea Cantadori, al termine di un lavoro portato avanti con l'assessore alla sicurezza Stefano Torri.

