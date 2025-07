firenze prosegue la rassegna cinematografica alla manifattura tabacchi

Firenze, 25 luglio 2025 - Prosegue fino al 27 agosto la rassegna cinematografica “In cantiere”, realizzata da Manifattura Tabacchi e Fondazione Culturale Niels Stensen, tra anteprime, grandi classici, film in lingua originale sottotitolati in italiano, documentari. Nella sala cinematografica all’aperto, che si sviluppa lungo via Elsa Morante all’angolo con l’edificio B5, il pubblico potrĂ usufruire di cuffie wireless per un ascolto ottimale durante la visione di ogni film. Nell’arena estiva di (non solo) Cinema in Manifattura sono attese come ospiti martedì 29 luglio la regista Sara Petraglia e l’attrice Tecla Insolia per introdurre al pubblico il film L’albero (Italia 2024). 🔗 Leggi su Lanazione.it

