Firenze nasce l’elenco delle babysitter specializzate

Firenze, 26 luglio 2025 – Nasce a Firenze l’ elenco di babysitter con formazione specifica, a disposizione delle famiglie che hanno figli tra 0 e 12 anni. A istituirlo il Comune, che formerĂ anche le babysitter che poi andranno a far parte dell'albo. L'istituzione dell'elenco, si legge in una nota, è fissata con delibera della Giunta comunale, che stabilisce anche come l'albo debba essere formato a seguito di uno specifico avviso pubblico per la partecipazione ad un corso di formazione finalizzato ad acquisire competenze di base. «Sappiamo che non è facile scegliere la persona a cui affidare i propri figli - dice l'assessora all'Educazione e alle Pari opportunitĂ Benedetta Albanese - soprattutto non è semplice orientarsi, quando non si conoscono babysitter in genere l'unica soluzione per trovare una persona rimane affidarsi al passaparola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

