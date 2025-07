Firenze cade un ramo in via Masaccio Danneggiato un semaforo

Firenze, 26 luglio 2025 – Un altro ramo caduto a Firenze. E’ accaduto intorno alle 4,30 di stanotte, sabato 26 luglio, quando una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta in Via Masaccio, intersezione con Viale Don Giovanni Minzoni, per rimuovere il ramo che, una volta caduto, ha danneggiato un impianto semaforico. I Vigili del fuoco intervenuti anche con l’autoscala per la messa in sicurezza dei rami in chioma e la rimozione della parte caduta e dei rami pericolanti, così da ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico veicolare e pedonale. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, cade un ramo in via Masaccio. Danneggiato un semaforo

In questa notizia si parla di: firenze - ramo - masaccio - danneggiato

Ramo si stacca e colpisce in testa 23enne prima del concerto dei Guns N’ Roses a Firenze: in codice rosso - La ragazza colpita in pieno alla testa da un grosso ramo di un albero che si è staccato improvvisamente mentre la giovane percorreva uno dei viali del Parco delle Cascine adiacente all'area concerti dove stasera è prevista l'esibizione del gruppo musicale dei Guns N' Roses.

Firenze, Cascine: cade un ramo, ragazza di 23 anni in codice rosso a Careggi. Aspettava il concerto dei Gun’s Roses - FIRENZE – Dopo le tragedie degli anni passati, è di nuovo emergenza alberi alle Cascine: oggi, 12 giugno 2025, a causa della caduta di un ramo nel parco, molto affollato per il Firenze Rocks con il concerto stasera dei Guns ‘n Roses, è rimasta ferita una ragazza di 23 anni, portata in codice rosso all’ospedale di Careggi […] L'articolo Firenze, Cascine: cade un ramo, ragazza di 23 anni in codice rosso a Careggi.

L’incidente a Firenze. Travolta da un grosso ramo. Grave 24enne monzese - Un boato, le urla, la corsa dei fan. Quello che tutti si aspettavano all’interno della Visarno Arena di Firenze, al cospetto dei Guns N’ Roses, è accaduto all’esterno, sul viale della Tinaia.

Firenze, cade un ramo in via Masaccio. Danneggiato un semaforo; Firenze: semaforo danneggiato in via Masaccio per la caduta di un ramo; Firenze | semaforo danneggiato in via Masaccio per la caduta di un ramo.

Cade ramo in viale Gramsci, danneggiata auto in sosta - Pianta in classe di rischio C senza prescrizioni ... Segnala nove.firenze.it

Firenze, cade un grosso ramo da un albero in viale Gramsci: danneggiate due auto - I Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 8:50 per la caduta di un ramo da una ... Da 055firenze.it