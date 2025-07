Fioretto d’Oro per l’Italia! | Il racconto della 5ª giornata a Tbilisi

Nella quinta giornata dei Campionati Mondiali di Scherma 2025 a Tbilisi, arriva il primo oro iridato per l’Italia! La squadra del fioretto maschile conquista il titolo mondiale battendo gli Stati Uniti 43-42 in una finale mozzafiato giocata sul filo dei nervi. Emozioni, freddezza e orgoglio azzurro Nel torneo di spada femminile, l’Italia si ferma ai piedi del podio: sconfitta in semifinale dalla Francia e poi superata nella finalina dalla Corea del Sud.? In questa puntata speciale di Focus, condotta da Alice Liverani, approfondiamo risultati, emozioni e analisi tecniche con gli esperti Alessandro Gennari e Andrea Ziglio. 🔗 Leggi su Oasport.it

