Fiorentina Pioli | Abbiamo cominciato bene Emozionato dal coro dei tifosi La morte di Pin? Difficile commentare

opo il 2-0 alla Carrarese, Stefano Pioli commenta: "Il bilancio della prima parte di ritiro è molto positivo, perché ho trovato un gruppo molto disponibile, molto partecipativo. Stiamo lavorando con assoluta determinazione e serietà. È normale così con l'arrivo di un allenatore nuovo, ma dobbiamo essere molto bravi a mantenere questi atteggiamenti, questa attenzione, questa voglia di lavorare ogni giorno al massimo, questa voglia di conoscerci in profondità, dentro fuori dal campo per creare il gruppo migliore possibile o comunque per avere soprattutto uno stile di gioco il più riconoscibile possibile per noi"

