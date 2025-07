Fiorella Mannoia Cristina D’Avena tributo ai Coldplay pici e pizza | il week-end in città

Bergamo. Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano il concerto di Fiorella Mannoia al Lazzaretto (sabato), Cristina D’Avena con i Gem Boy (sabato) al Piazzale degli Alpini, il tributo ai Coldplay a ChorusLife e il Festival della pizza al Bombonera. Da annotare, inoltre, la sagra dei pici, della fiorentina e del cinghiale al Piazzale degli Alpini, la festa alla Madonna della Castagna, la sagra alpina a Campagnola, cinema all’aperto all’Arena Santa Lucia e all’Esterno Notte, mostre e altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi in cittĂ sabato 26 e domenica 27 luglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Fiorella Mannoia, Cristina D’Avena, tributo ai Coldplay, pici e pizza: il week-end in cittĂ

In questa notizia si parla di: fiorella - mannoia - cristina - avena

Fiorella Mannoia al Lyrick in versione sinfonica. Viaggio tra i grandi successi insieme a un’orchestra - Dopo l’incredibile successo della data zero, arriva questa sera alle 21 al Lyrick di Assisi “Fiorella Sinfonica - Live con orchestra”, il tour di Fiorella Mannoia (nella foto) che ha collezionato tanti sold out nella stagione invernale e che prosegue in primavera nei teatri e da luglio nelle arene estive.

Fiorella Mannoia in concerto a Baia Domizia il 13 agosto - A pochi giorni dalla fine della reprise primaverile di “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra” in tutti i maggiori teatri italiani, Fiorella Mannoia annuncia una nuova imperdibile data nel tour estivo che a partire da luglio, farà tappa in tutte le più belle arene all’aperto: oltre agli.

Fiorella Mannoia denuncia taglio fondi umanitari e sfruttamento risorse in Africa nel concerto di via Asiago - Fiorella Mannoia ha espresso la necessitĂ di riconsiderare le decisioni che hanno portato alla riduzione dei fondi destinati alla cooperazione e alle organizzazioni umanitarie, evidenziando come questo processo stia causando gravi conseguenze.

Fiorella Mannoia, Cristina D’Avena, tributo ai Coldplay, pici e pizza: il week-end in città ; Cristina D'Avena icona pop: «Anche i ragazzini sono miei fans. I giovani oggi si fanno trascinare più dai social che dalle passioni»; Mirano Summer Festival, sul palco da Fiorella Mannoia a Noemi.