Finto tecnico idrico entra in casa di un' anziana e la stordisce con una sostanza spruzzata in aria

Entra in casa di un'anziana ‘travestito’ da tecnico della Acea e riesce a rubare dell'oro. Questo quanto successo nella tarda mattinata di venerdì a Frosinone, nella parte bassa del Capoluogo e per la precisione nella zona Madonna della Neve.Qui, come detto un ignoto malfattore, fingendo di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

«L'acqua è inquinata per una fuga di gas»: finto tecnico entra in casa di un'anziana e la deruba - Si intrufola all'interno dell'abitazione di un'anziana e le ruba i gioielli spacciandosi per un tecnico del servizio idrico.

Falso tecnico del gas entra in casa di una 96enne e di una 83enne ... - Falso tecnico del gas entra in casa di una 96enne e di una 83enne: finge una perdita e ruba oro e fedi nuziali. Riporta ilgazzettino.it

Frosinone, anziani: allarme truffe. Falso tecnico in azione con liquido sedante - Si spaccia per impiegato del servizio acquedotto della Provincia di Frosinone e riesce ad entrare in casa di anziani usando anche spray e liquidi per addormentare le vittime. Si legge su msn.com