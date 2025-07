Finisce in un fossato con la moto e muore | il corpo trovato da un passante

Incidente stradale a Castel Goffredo (Mantova). Un uomo di 58 anni è finito fuori strada, precisamente in un fossato, con la sua moto ed è morto. Il corpo è stato trovato da un passante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Perde il controllo della moto e finisce in un fossato - Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 18 del 2 giugno lungo la strada regionale 439, al km 100/VI nel comune di Pomarance, per un incidente stradale.

Tragedia sulla Superstrada. Moto contro il guard rail. Cade nel fossato e muore - Comacchio, 12 luglio 2025 – Un centauro di 67 anni è morto oggi pomeriggio, intorno alle 17,30, dopo essere caduto in una scarpata all'altezza del raccordo per Porto Garibaldi sulla Superstrada Ferrara-mare, in un sabato da bollino rosso.

Un corpo senza vita, un fossato nascosto tra le campagne e tanti interrogativi che pesano sulla comunità. È accaduto a Serre, nella Piana del Sele, dove ieri matti

