Finisce in un canale con lo scooter a Terralba vicino Oristano 17enne trovato morto dopo ore di ricerche

Terralba in lutto Un'altra giovane vita spezzata troppo presto. Matteo Loche, 17 anni, è morto in un tragico incidente in scooter mentre si recava a lavoro. Il suo corpo è stato ritrovato solo dopo ore, dentro il rio Mogoro, un canale che attraversa il centro abitat

