E no, non va così bene. Perché, sebbene con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, almeno negli Stati Uniti, i santoni della religione woke qualche schiaffone abbiano iniziato a prenderselo, in Europa, in quanto a libertà di espressione e di pensiero, non ce la passiamo tanto bene. E non certo perché, come ci urlano quotidianamente i progressisti difensori della Costituzione, siamo in balia di una pericolosissima deriva fascista del potere. Piuttosto perché la vera dittatura, quella delle minoranze, continua a dilagare in mezzo a noi. Ne fanno le spese soprattutto gli inglesi che negli ultimi tempi hanno dovuto sopportare di tutto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Finchè c'è Gervais, c'è speranza