finanza cambio al vertice palma il comandante che arriva dal giappone

Ieri mattina il colonnello Filippo Ivan Bixio, nel corso di una cerimonia che ha avuto luogo alla caserma Borghi di via Mazzini, alla presenza del comandante regionale Emilia Romagna, Generale di divisione Paolo Kalenda, ha formalmente lasciato l’incarico di comandante provinciale di Reggio al colonnello Umberto Maria Palma. Bixio, nel corso della cerimonia, ha rivolto parole di gratitudine a tutti i finanzieri in servizio in provincia di Reggio Emilia, ripercorrendo i quasi quattro anni in cui ha rivestito l’incarico di comandante provinciale evidenziando i successi operativi dei Reparti del Corpo, principalmente nei settori del contrasto alle frodi fiscali, al riciclaggio, alle infiltrazioni della criminalità organizzata, ai reati contro la pubblica amministrazione, nonché alla contraffazione e commercio abusivo, ma anche alle tante attività di servizio svolte a fini di prevenzione in collaborazione con le altre forze di polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

