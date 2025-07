Filo diretto tutto l’anno da Milano a Francoforte con Condor Airlines

Condor Airlines, la principale compagnia aerea leisure della Germania continuerà il suo servizio verso l’Italia in inverno e aggiungerà Milano (MXP) al suo operativo invernale 202526. Dopo il successo del lancio delle nuove destinazioni europee tra cui Roma (FCO), Palermo (PMO) e Milano (MXP) per l’estate, il back positivo ottenuto durante la stagione estiva ha spinto la compagnia aerea a confermare il servizio tutto l’anno tra Milano (MXP) e Francoforte. Dalla fine di ottobre, Condor continuerà ad operare voli da e per Milano fino a due volte al giorno, offrendo così ai clienti da Milano collegamenti senza soluzione di continuità con Francoforte e oltre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

