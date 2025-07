film slapstick esilaranti da vedere prima della nuova commedia di liam neeson

Il mondo della commedia ha conosciuto numerose interpretazioni e parodie che hanno lasciato un segno indelebile nel panorama cinematografico. Tra queste, la saga de The Naked Gun rappresenta un esempio emblematico di umorismo surreale, slapstick e satira, elevata a livello artistico grazie alla maestria di Leslie Nielsen. Con l’attesa del reboot con Liam Neeson prevista per il 2025, risulta interessante riscoprire i film originali, veri e propri capisaldi della comicità anni ’80 e ’90. leslie nielsen e la trilogia dei naked gun: una classica comedy da non perdere. disponibilità in streaming e valore culturale della trilogia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

