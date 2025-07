Fiamme in un’azienda di lavorazione metalli a Scandicci

SCANDICCI – Fiamme in una ditta di lavorazione metalli a Scandicci, in via del Botteghino. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, di Calenzano, di Empoli e dalla sede centrale: hanno divelto le porte per accedere all’interno dell’edificio per iniziare le operazioni di spegnimento dell’incendio utilizzando anche liquido schiumogeno. Sul posto intervenute ulteriori squadre, che hanno fatto accesso da altri portelloni per attaccare l’incendio da piĂą punti dell’edificio. Questo ha permesso di contenere l’incendio evitando che si propagasse al piano superiore e ad altre zone. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

