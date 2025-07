Feto morto nel bidone identificata la madre | è indagata

Svolta nel caso del ritrovamento del feto di almeno trenta settimane trovato senza vita nel bidone della spazzatura di un bagno del pronto soccorso di Piacenza. A poco piĂą di un mese dal fatto c’è un’indagata. Si tratta della madre, una donna straniera di 38  anni. Per lei l’accusa al momento è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Il feto morto trovato nel bidone era maschio, si cerca la madre - Si svolgerà nei prossimi giorni all'istituto di Medicina Legale di Pavia l'autopsia sul feto di almeno 30 settimane, di sesso maschile e tecnicamente caucasico, ossia europeo, trovato morto nel cestino della spazzatura di un bagno del pronto soccorso della città il 19 giugno.

«Il feto trovato in un sacchetto nel bidone del bagno del Ps era di circa 30 settimane» - Il feto trovato morto in un bidone della spazzatura all’interno del pronto soccorso all’alba del 19 giugno era tra le 26 e le 30 settimane.

