FESI 2024 dura presa di posizione dell’USIM | Sistema opaco e penalizzante per chi serve in mare

L’USIM – Unione Sindacale Italiana Marina – esprime forte insoddisfazione in merito alla recente distribuzione del Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (FESI) 2024, definendola “un’occasione mancata” e denunciando gravi criticitĂ nel meccanismo di assegnazione delle risorse. In un comunicato a firma del Segretario Generale, dott. Francesco Nastasia, il sindacato contesta con fermezza criteri considerati “burocratici, opachi e squilibrati”, che rischiano di penalizzare proprio il personale militare piĂą esposto e impegnato. Dopo un’attenta analisi dei risultati e dei parametri adottati, l’USIM lamenta che non sia stato valorizzato il servizio in contesti operativi ad alta intensitĂ , come le missioni in mare, i turni continuativi in sala operativa e le situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - FESI 2024, dura presa di posizione dell’USIM: “Sistema opaco e penalizzante per chi serve in mare”

