Ferrari | disastro Hamilton e super Leclerc

Sedicesimo tempo ed esclusione per 31 millesimi. Dopo il venerdì neo nelle prove della Sprint i l sabato è andato ancora peggio per Lewis Hamilton fuori dopo la Q1 insieme a Kimi Antonelli sulla Mercedes addirittura diciottesimo. Gli stessi protagonisti negativi della giornata di venerdì che non sono riusciti a fare qualcosa di buono il sabato perchè giĂ nella Sprint della mattina vinta da Max Verstappen davanti alle due Mc Laren e alla Ferrari di Leclerc, Hamilton e Antonelli avevano navigato nell’anonimato. Va detto che ad Hamilton è stato negato il giro migliore che gli aveva dato il settimo tempo per track limits alla curva 4. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ferrari: disastro Hamilton e super Leclerc

In questa notizia si parla di: hamilton - ferrari - leclerc - disastro

Ferrari, Hamilton e Leclerc hanno un’utilitaria. Le uniche certezze sono loro, non Elkann, non Vasseur (Turrini) - La situazione della Ferrari è quella che è: dopo sei Gran Premi disputati, il team di Maranello – a secco di titoli dal lontano 2008 – ha racimolato soltanto 94 punti (152 in meno della McLaren capolista!) e versa in una situazione di sconforto totale.

Ferrari dai due volti nel venerdì di Imola, Leclerc: “Soffriamo il giro secco”. Hamilton: “Manca la costanza” - Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Difficile decifrare il venerdì della Ferrari, a due facce. Rosse che faticano nel time attacco, Rosse che sul passo gara non hanno sfigurato.

McLaren domina le prove libere del GP di Imola: la Ferrari brilla a metà con Leclerc e Hamilton - Oscar Piastri e Lando Norris dominano anche la seconda sessione di prove libere del GP dell’Emilia Romagna 2025.

Disastro Ferrari nelle Qualifiche Sprint a Spa, Hamilton eliminato in Q1: Leclerc 4°, la pole è di Piastri https://msn.com/it-it/sport/other/disastro-ferrari-nelle-qualifiche-sprint-a-spa-hamilton-eliminato-in-q1-leclerc-4-la-pole-%C3%A8-di-piastri/ar-AA1Jj1v7?ocid= Vai su X

Piastri, pole da fenomeno. Max a mezzo secondo, poi Norris e Leclerc. Disastro Hamilton: si gira in SQ1, è 18° #F1 #BelgianGP Vai su Facebook

Norris in pole davanti a Piastri, seconda fila per Leclerc e disastro Hamilton - Il britannico partirà dalla prima posizione in griglia davanti all'australiano, Leclerc terzo e Hamilton disastroso col 16° posto ... Si legge su msn.com

Disastro Hamilton a Spa, solo Leclerc salva la Ferrari - Il britannico chiude 15° la Sprint e sarà sedicesimo al via del Gran Premio mentre Charles quarto nella gara corta scatterà terzo In fondo Lewis Hamilton è uno di parola. Secondo msn.com