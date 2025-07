Amalfi. La vocazione è chiara fin dal nome. Una Ferrari da vivere, fresca e spumeggiante come il mare da cartolina della Costiera. Dopo Portofino e Roma, ecco la nuova coupè dei sogni sfilare sotto gli occhi dei giornalisti nei colori Verde Costiera e Bianco Artico, livree perfette per trasmettere il messaggio di un’auto da vivere fra panorami incantati ma anche in pista o nella vita di ogni giorno. Sarà in vendita dal gennaio 2026 al prezzo di 240mila euro e promette di moltiplicare i sogni degli appassionati grazie a una versatilità che la rende unica nel suo genere. Un po’ granturismo e un po’ auto da corsa, due anime riunite in una linea essenziale: elegante da vedere, sportiva da guidare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ferrari Amalfi. Ecco l’hypercar in abito da sera