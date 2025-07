Fenomeno Pogacar ha stra-dominato anche il Tour Ma Vingegaard dov' è?

Pur apparendo stanco, nell'ultima tappa alpina lo sloveno ha controllato senza problemi il danese che non lo ha davvero attaccato, limitandosi a mettergli la ruota davanti per la prima volta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fenomeno Pogacar, ha stra-dominato anche il Tour. Ma Vingegaard dov'è?

In questa notizia si parla di: fenomeno - pogacar - stra - dominato

Delfinato, ancora Pogacar-show nella settima tappa: il fenomeno sloveno sempre più leader - A Valmeinier 1800 Tadej stacca ancora tutti: è a meno 2 vittorie da quota 100. Vingegaard, secondo, regge meglio di venerdì e cede 14”.

JANNIK VA VELOCE! Dopo tante sorprese nel tabellone, il numero uno del mondo non stecca ed elimina l'australiano Vukic in un'ora e 40 minuti! Ora Sinner sfiderà lo spagnolo Pedro Martinez al terzo turno #Tennis #Wimbledon #Sinner Vai su Facebook

Tour de France, Tadej Pogacar due volte campione: domina la tappa e dedica il successo a Samuele Privitera, il giovane ciclista morto in Val d'Aosta; Ciclismo: Pogacar conquista l'oro mondiale su strada ed entra nella storia; Pogacar, i numeri impressionanti e i sospetti non dovuti.

Tadej Pogacar - Scopri ora tutte le ultime news e notizie su Tadej Pogacar con Editoriale Domani: perché Domani è ogni giorno. Da editorialedomani.it

Il mondo intorno a Tadej Pogacar, l’uomo che corre contro sé stesso - È la domanda, non priva di accenti maliziosi se non decisamente sospettosi, che si fanno molti, se non tutti, quelli che assistono a uno sport dominato come da anni ... Scrive editorialedomani.it