di Saverio Melegari PISTOIA La festa del Patrono della città – San Jacopo – ha fatto quasi da ’benedizione politica’ per i due sfidanti alla poltrona di Presidente della Regione Toscana. La Processione dei Ceri che ha aperto la giornata di festa del 25 luglio è sembrata davvero questo: fianco a fianco Alessandro Tomasi, con la fascia tricolore da primo cittadino, e il Governatore Eugenio Giani per le vie del centro storico. Da piazza San Francesco scendendo giĂą per via Buozzi, piazza Gavinana, via Cavour, via Roma e l’ingresso in piazza Duomo dove, ad attendere l’intera processione, c’era il Vescovo monsignor Fausto Tardelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fede, riti e... politica. Giani sfila con Tomasi. La città vestita a festa. Applausi per le sfilate