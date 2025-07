Febbre West Nile | i sintomi e come prevenirla la nota dell' Istituto Superiore della Sanità

Preoccupa sempre più, dopo i casi accertati e quelli sospetti nel nostro territorio, la febbre West Nile (West Nile Fever). Come reso noto dall'Istituto Nazionale di Sanità, si tratta di una malattia provocata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv) della famiglia dei Flaviviridae isolato per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

La Campania ha attivato il sistema di sorveglianza per il virus West Nile: 8 casi confermati, 4 in terapia intensiva L'Istituto Zooprofilattico a Fanpage.it: "Tutti i casi sono di tipo neuroinvasivo, con un'età media dei pazienti di 68 anni"

Come facciamo a difenderci dal virus West Nile? Il commento di @ProfMBassetti a #MorningNews

Febbre del Nilo (West Nile) in Campania, l’Istituto Zooprofilattico: “8 contagiati con encefalite e meningite, 4 gravi” - La Campania ha attivato il sistema di sorveglianza per il virus West Nile: 8 casi confermati, 4 in terapia intensiva ... Come scrive fanpage.it

West Nile, come proteggersi dalle zanzare - Di questi, 21 casi sono stati segnalati dalla Regione Lazio, nella provincia di Latina. Scrive msn.com