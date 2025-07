Febbre del Nilo a Roma e nel Lazio | come sta il 31enne ricoverato allo Spallanzani e quanti sono i contagi

Febbre del Nilo Occidentale (West Nile) a Roma e nel Lazio: salgono i contagi. Nei giorni scorsi un 31enne è stato ricoverato allo Spallanzani: come sta ora.

Febbre del Nilo, Otto casi. Quattro in rianimazione: «Scatta la prevenzione» - Virus West Nile: sono almeno 8 i casi clinici di infezione conclamata in Campania, che hanno dato luogo ad altrettante ospedalizzazioni a causa di forme neuroinvasive.

“Trasmettono la febbre del Nilo”. Allarme zanzare in Italia, la scoperta dei ricercatori in questa città - Torna la paura per la Febbre del Nilo in Italia. Un gruppo di zanzare infette è stato individuato in un centro abitato, alimentando il timore di un possibile focolaio.

Febbre del Nilo, due casi nel Lazio: si tratta di due persone di Latina - Nel Lazio è stato accertato il primo caso di West Nile e un altro caso sospetto in attesa di verifica.

Un'anziana di 82 anni residente a Nerola (Roma) è morta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (Latina) per il virus West Nile, la cosiddetta "Febbre del Nilo". La donna era stata ricoverata lunedì per febbre e stato confusionale. Al momento nel Lazio ci so

#NEWS - Nel #Lazio un decesso per #virus #westnile, la cosiddetta "Febbre del Nilo" Morta a #Fondi una donna di 82 anni, residente a #Nerola (#Roma) che era stata ricoverata il 14 luglio scorso per febbre e stato confusionale. Altri sei casi, tutti a #Latina. No

Febbre del Nilo a Roma e nel Lazio: come sta il 31enne ricoverato allo Spallanzani e quanti sono i contagi - Nei giorni scorsi un 31enne è stato ricoverato allo Spallanzani: come sta ora.

Primo decesso per febbre del Nilo nel Lazio: i sintomi da non sottovalutare, come si trasmette il virus e la mappa dei contagi - Salgono i casi di contagio di febbre del Nilo nel Lazio, dove è morta una donna: tutto quello che bisogna sapere sulla malattia infettiva ...