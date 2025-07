Ha accusato¬†il governo italiano di "voltarsi dall'altra parte"¬†ma √® stato inchiodato alla verit√† dei fatti. Il protagonista della polemica che sta agitando i social in questo fine settimana di luglio √® Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle¬†ha pubblicato la foto di un bambino malnutrito che vive a Gaza e tacciato la maggioranza di "vigliaccheria" per aver "stretto mani sporche di sangue" e aver "preso premi per l'amicizia con il Governo criminale di¬†Netanyahu". La strumentalizzazione dello scatto del piccolo, per√≤, √® stata un boomerang. "Il bambino ritratto nel post pubblicato da Giuseppe Conte √® in cura in Italia da tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - FdI fa impazzire Conte sul bimbo di Gaza: "In cura in Italia, sciacallaggio". Come replica